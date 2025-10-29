Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Сильный ветер и ливни: МЧС напомнило о правилах безопасности

    Происшествия
    • 29 октября, 2025
    • 09:39
    Сильный ветер и ливни: МЧС напомнило о правилах безопасности

    МЧС Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать необходимые правила безопасности на фоне предстоящего ухудшения погодных условий.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, по прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, начиная с вечера сегодняшнего дня и до полудня завтрашнего в ряде регионов страны ожидается сильный ветер, дожди и грозы, местами - ливни и возможные паводки в малых и средних реках.

    Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности и быть предельно осторожными в этот период и настоятельно рекомендует избегать пребывания рядом с легкими конструкциями, рекламными щитами и деревьями во время сильного ветра; не находиться под линиями электропередачи и не парковать автомобили возле них; строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как ветер затрудняет тушение пожаров; владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в море.

    Также гражданам напоминают о мерах предосторожности при ливнях и возможных селях - держаться подальше от опасных участков, при угрозе наводнения подниматься на возвышенности.

    Кроме того, во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, антеннам и высоким деревьям. Если гроза застала в автомобиле - следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания разрядов.

    Азербайджан МЧС погода предупреждение ливень грозы безопасность сильный ветер
    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Последние новости

    09:47

    MİDA объявила о продаже льготных квартир

    Финансы
    09:43

    Во Вьетнаме из-за наводнений погибли не менее девяти человек, пятеро пропали без вести

    Другие страны
    09:39

    Сильный ветер и ливни: МЧС напомнило о правилах безопасности

    Происшествия
    09:37

    Сегодня завершится II квалификационный этап Кубка Азербайджана

    Футбол
    09:35

    Доллар подешевел к иене на ожиданиях ужесточения кредитной политики Банка Японии

    Финансы
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)

    Финансы
    09:17
    Видео

    Недалеко от Стамбула обрушился шестиэтажный дом

    В регионе
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2025)

    Финансы
    09:09

    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Энергетика
    Лента новостей