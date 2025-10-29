Сильный ветер и ливни: МЧС напомнило о правилах безопасности

МЧС Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать необходимые правила безопасности на фоне предстоящего ухудшения погодных условий.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, по прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, начиная с вечера сегодняшнего дня и до полудня завтрашнего в ряде регионов страны ожидается сильный ветер, дожди и грозы, местами - ливни и возможные паводки в малых и средних реках.

Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности и быть предельно осторожными в этот период и настоятельно рекомендует избегать пребывания рядом с легкими конструкциями, рекламными щитами и деревьями во время сильного ветра; не находиться под линиями электропередачи и не парковать автомобили возле них; строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как ветер затрудняет тушение пожаров; владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в море.

Также гражданам напоминают о мерах предосторожности при ливнях и возможных селях - держаться подальше от опасных участков, при угрозе наводнения подниматься на возвышенности.

Кроме того, во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, антеннам и высоким деревьям. Если гроза застала в автомобиле - следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания разрядов.