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Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб

Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб.
Происшествия
12 мая 2025 г. 00:15
Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб

Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Чарака Гёйчайского района.

Во время пожара сгорели деревянные конструкции навеса общей площадью 300 квадратных метров, принадлежащего 56-летнему местному жителю Саибу Микаил оглы Ширинову, а также находившийся под ним грузовой автомобиль марки “FORD Transit”. Кроме того, огонь охватил расположенный во дворе сарай площадью 200 квадратных метров и находящийся внутри электрогенератор.

На место происшествия были привлечены силы и техника противопожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям по Гёйчайскому району.

Пожар был потушен, распространение огня предотвращено. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda güclü yanğın ev sahibinə küllü miqdarda maddi ziyan vurub

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