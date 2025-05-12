Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб

Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб.

Сильный пожар в Гёйчае нанес домовладельцу крупный материальный ущерб.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Чарака Гёйчайского района.

Во время пожара сгорели деревянные конструкции навеса общей площадью 300 квадратных метров, принадлежащего 56-летнему местному жителю Саибу Микаил оглы Ширинову, а также находившийся под ним грузовой автомобиль марки “FORD Transit”. Кроме того, огонь охватил расположенный во дворе сарай площадью 200 квадратных метров и находящийся внутри электрогенератор.

На место происшествия были привлечены силы и техника противопожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям по Гёйчайскому району.

Пожар был потушен, распространение огня предотвращено. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.