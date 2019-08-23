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Сильный ветер на севере Азербайджана нанёс серьёзный урон сельскому хозяйству

Сильный ветер на севере Азербайджана нанёс урон сельскому хозяйству

Сильный ветер на севере Азербайджана нанёс серьёзный урон сельскому хозяйству.

Как передаёт северное бюро Report, сильный ветер в вечерние часы посыпал плоды с фруктовых деревьев.

В Губинском и Хачмазском районах, а также в городе Худат сильный ветер не только сорвал фрукты с деревьев в садах и личных хозяйствах, но также повредил ветви деревьев.

Отметим, что многие из этих плодов - грецкие орехи, яблоки, груши, персики - созревают к осени. В результате владельцы хозяйств понесли серьёзные убытки.

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