Сильный ветер на севере Азербайджана нанёс серьёзный урон сельскому хозяйству.

Как передаёт северное бюро Report, сильный ветер в вечерние часы посыпал плоды с фруктовых деревьев.

В Губинском и Хачмазском районах, а также в городе Худат сильный ветер не только сорвал фрукты с деревьев в садах и личных хозяйствах, но также повредил ветви деревьев.

Отметим, что многие из этих плодов - грецкие орехи, яблоки, груши, персики - созревают к осени. В результате владельцы хозяйств понесли серьёзные убытки.