Сильный ветер вызвал ряд осложнений в северных районах, снесло крыши домов и школ

Губа. 24 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдавшийся вчера в северных районах сильный ветер вызвал ряд осложнений.

Как сообщает северное бюро Report, в связи со стихийным бедствием в исполнительных властях Губы и Сиязани были созданы специальные комиссии. Сегодня утром члены комиссии осмотрели территорию. На данный момент устанавливается сумма нанесенного населению ущерба.

Как сообщил Report председатель Губинской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Юсиф Абидов, нанесен серьезный ущерб жилым домам в селах Гонагкенд, Рустов, Нугеди Газмалар и Джими. Кроме того, снесло крышу полной средней школы в селе Джими.

В заявлении Report председатель Сиязаньской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Зафер Алиев отметил, что снесло крышу 5-этажного здания в районном центре: "В результате стихийного бедствия также пострадали несколько автомобилей. Снесло также крышу Сиязанского полимерного промышленного парка, которая упала на расположенный рядом жилой дом. Кроме того, в районных селах также есть дома, пострадавшие в результате стихийного бедствия. На данный момент мы устанавливаем сумму нанесенного ущерба. В связи с этим также проинформировали министерство по чрезвычайным ситуациям".