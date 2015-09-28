Сильный ветер повалил многолетние деревья в Губе, дорога Губа-Хачмаз закрыта - ФОТО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Губе привел к серьезным последствия.

Как сообщает Report, сильный ветер повалил многолетние деревья, в результате чего была закрыта дорога Губа-Хачмаз.

Движение автомобилей на протяжении 2-х километров ограничено. Кроме того, деревья повредили электрические и коммуникационные провода.

Ветер нанес ущерб также и частным хозяйствам. Так, серьезный ущерб нанесен фруктовым деревьям перед самым сбором урожая яблок.