 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сильный ветер повалил многолетние деревья в Губе, дорога Губа-Хачмаз закрыта - ФОТО

    Ветер нанес ущерб также частным хозяйствам

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Губе привел к серьезным последствия. 

    Как сообщает Report, сильный ветер повалил многолетние деревья, в результате чего была закрыта дорога Губа-Хачмаз. 

    Движение автомобилей на протяжении 2-х километров ограничено. Кроме того, деревья повредили электрические и коммуникационные провода. 

    Ветер нанес ущерб также и частным хозяйствам. Так, серьезный ущерб нанесен фруктовым деревьям перед самым сбором урожая яблок.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi