Сильный ветер повалил многолетние деревья в Губе, дорога Губа-Хачмаз закрыта - ФОТО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Губе привел к серьезным последствия.
Как сообщает Report, сильный ветер повалил многолетние деревья, в результате чего была закрыта дорога Губа-Хачмаз.
Движение автомобилей на протяжении 2-х километров ограничено. Кроме того, деревья повредили электрические и коммуникационные провода.
Ветер нанес ущерб также и частным хозяйствам. Так, серьезный ущерб нанесен фруктовым деревьям перед самым сбором урожая яблок.
Valeh DadaşovАвтор новости
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