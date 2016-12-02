Лерик. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сильный ветер обесточил села Лерикского района.

Как сообщает южное бюро Report, скорость начавшегося днем и сопровождающегося дождем и мокрым снегом сильного ветра ближе к вечеру возросла.

Рухнули 4 электрических столба на линии Шингедулан на территории Лерика под названием Дырыг, в результате чего с дневных часов без света остаются более 40 сел. Несмотря на проведение ремонтно-восстановительных работ, пока проблема остается нерешенной.

Как сообщил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям ИВ Лерикского района Габиль Меликов, подача электричества приостановлена и в районном центре: "Также обесточены села на территории Зуванд. По предварительной информации, на данный момент без света остаются более 50-ти сел. О других последствиях пока не сообщается".

Из Лерикской электросети Report заявили, что в целях безопасности подача электричества на территорию района была приостановлена.