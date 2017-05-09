Шурин, избивший супругу брата, получил от брата ножевые ранения

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина между двумя братьями.

Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу улица Умида Акперова, 123 А.

Как сообщают в правоохранительных органах, Мусаев Ровшан Агагасым оглу 1976 г.р. повздорил с супругой брата Мусаевой Севиндж Алисафа гызы 1976 г.р. и в итоге побил ее. С. Мусаева была госпитализирована с различными телесными травмами. Узнавший о случившемся супруг С.Мусаевой (имя временно не разглашается) нанес своему брату Р.Мусаеву несколько ножевых ранений. Р. Мусаев был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По факту Ясамальским районным управлением полиции ведется следствие.