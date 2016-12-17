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    Штаб: Поиски пропавших в Каспийском море нефтяников продолжается

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски нефтяников, пропавших без вести 15 декабря в результате обрушения в море по причине сильного ветра части эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Об этом Report сообщили в штабе, созданном в ПО "Азнефть".

    Отмечается, что в настоящее время поиски продолжают 6 кораблей: "Помимо этого, к поискам привлечены 2 вертолета Государственной пограничной службы. В связи с текущими погодными условиями подводные корабли не могут участвовать в поисках. Когда погода нормализуется, они присоединятся к поисковым работам".

    Напомним, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть".

    Согласно информации, в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. По предварительным данным, в результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек):

    1. Зульфугаров Гюльоглан - машинист

    2. Зульфугаров Азай - оператор

    3. Гурбанов Видади - оператор

    4. Гасанов Эльчин - механик

    5. Гаджиалиев Гасанага - оператор

    6. Гафаров Ильхам - оператор

    7. Асадов Самир - оператор

    8. Бахрамов Джавид - оператор

    9. Аббасов Рамиз - машинист

    10. Рустамов Горхмаз - оператор.

    В результате вчерашних поисков было найдено тело жителя поселка Алят города Баку Гафарова Ильхама Алигусейн оглу (1985 г.р.), работавшего оператором нефтесборного пункта №3.

    Вечером его тело было доставлено на берег на корабле "Карадаг-8" и передано соответствующим органам. Вчера И.Гафаров был похоронен.

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