Штаб: "Определяется принадлежность найденного тела к без вести пропавшим нефтяникам"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах. Как сообщили Report в штабе, в результате проведенных поисково-спасательных операций 17 февраля в 17:20 на территории поселка Пирсаат Карадагского района на поверхности моря на расстоянии 1 мили от берега был найден труп неизвестного мужчины. В настоящее время устанавливается принадлежность найденного тела к нефтяникам, пропавшим в результате обрушения эстакады на морском нефтесборном пункте номер 3 нефтегазодобывающего управления имени Н. Нариманова Производственного объединения "Азнефть".

Подробная информация будет предоставлена после установления личности найденного тела.