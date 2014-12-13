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    На территории Шамахинского района произошло землетрясение

    Магнитуда землетрясения составила 3.1 балла

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщает Report, об этом заявили в Республиканском сейсмологическом центре при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). 

    13 декабря в 12:24 по местному времени на территории Шамахинского района в 13 км к югу от Пиргулу произошло землетрясение.

    Магнитуда землетрясения составила 3.1 балла, эпицентр располагался на глубине 14 км. Подземные толчки не ощущались.

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