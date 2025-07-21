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СГБ задержала "Абу Малика", вовлекавшего граждан Азербайджана в сотрудничество с иностранными спецслужбами

СГБ задержала "Абу Малика", вовлекавшего граждан Азербайджана в сотрудничество с иностранными спецслужбами СГБ задержала человека под кодовым именем "Абу Малик", передававшего граждан Азербайджана спецслужбам другой страны
Происшествия
21 июля 2025 г. 14:47
СГБ задержала Абу Малика, вовлекавшего граждан Азербайджана в сотрудничество с иностранными спецслужбами

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана установила личность и задержала человека, который за рубежом вовлекал граждан Азербайджана в сотрудничество с иностранными спецслужбами и участвовал в организации арестов тех, кто отказывался сотрудничать.

Как сообщает Report, об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля 2025 года.

В результате антитеррористических мероприятий установлено, что лицом, сотрудничавшим с иностранными спецслужбами под псевдонимом "Абу Малик" с сентября 2022 года, является гражданин Азербайджана Алиев Мухаммед Ширин оглу.

М. Алиев за рубежом пытался сформировать вокруг себя террористически-диверсионную группу из лиц, склонных к радикальному религиозному направлению. Он был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности, и передан суду в Азербайджане.

В уголовном деле, рассматриваемом в настоящее время в СГБ, отмечено, что М. Алиев обвиняется по статье 274 (государственная измена) УК АР, решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə “Abu Malik” kod adı ilə vətəndaşlarımızı tutduran şəxsi DTX həbs edib

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