СГБ: Разоблачено лицо, тайно сотрудничающее с врагом

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает комплексные контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление и предотвращение угроз, направленных против интересов национальной безопасности Азербайджана, разведывательно-подрывной деятельно

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает комплексные контрразведывательные мероприятия, направленные на выявление и предотвращение угроз, направленных против интересов национальной безопасности Азербайджана, разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, размещенном на сайте СГБ.

Сообщается, что начато уголовное дело против гражданина Азербайджана Мамедова Эмиля Рамиз оглу 1981 г.р., подозреваемого в измене родине.

В ходе проведенных расследований выявлены обоснованные подозрения, что Эмиль Мамедов в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и оборонной способности Азербайджана перешел на сторону противника, в обмен на денежное вознаграждение по поручению представителей зарубежных спецслужб он встретился на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству, ему было поручено собирать секретную информацию, которая может навредить госбезопасности Азербайджана, осуществлять деятельность для выполнения полученных поручений, соблюдать инструкции по сохранению в секрете связей с представителями армянских спецслужб и требования конспирации.

Эмиль Мамедов был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК АР, он арестован по решению суда.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.