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СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране

СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране В связи с террористическим актом против посольства Азербайджана в Иране возбуждено уголовное дело.
Происшествия
27 января 2023 г. 13:55
СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране

В связи с террористическим актом против посольства Азербайджана в Иране возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Службы госбезопасности.

Напоминаем, что 27 января около 08:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение.

Вооруженный автоматом «Калашников» нападавший прорвал пост охраны, убил начальника службы охраны посольства Аскерова Орхана Ризван оглу, а также ранил еще двоих сотрудников охраны. Однако сотрудники посольства пресекли преступные действия злоумышленника, обезоружив его.

В связи с этим в Службе государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 120.2.1, 12.2, 120.2.4, 12.2, 120.2.11, 12.2, 29, 120.2.7, 12.3, 214.2.1, 12.3, 214.2.3, 12.2, 228.2.1.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. В соответствующие органы Исламской Республики Иран было направлено обращение о решении необходимых вопросов, связанных с проведением расследования. Будет обеспечено полное и всестороннее расследование всех обстоятельств, связанных с террористическим актом, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's State Security Service launches criminal case over terrorist attack at embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке DTX: "Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb"

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