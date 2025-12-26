Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Происшествия
    • 26 декабря, 2025
    • 18:43
    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Служба госбезопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

    Как сообщает Report, инцидент произошел 3 декабря 2025 года в ходе продажи 627 квартир по новым проектам MİDA через портал Электронное правительство (www.e-gov.az).

    В процессе реализации сделки безопасность системы обеспечивали СГБ, Госслужба специальной связи и информационной безопасности и MİDA.

    В ходе процесса были зафиксированы несколько попыток кибератак, которые оперативно выявлялись и нейтрализовывались. По зарегистрированным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело.

    "Установлено, что граждане Азербайджана Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов, используя заранее полученное и адаптированное специальное программное обеспечение, незаконно вмешались в работу информационной системы "Льготное жилье", пытаясь ускорить процесс получения квартир для третьих лиц и предоставить им незаконные преимущества. Их действия создали серьезные помехи нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры в день продажи", - отметили в СГБ.

    Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК АР. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

    СГБ Служба госбезопасности MİDA уголовное дело
    DTX-də MİDA-ya kiberhücumla bağlı cinayət işi açılıb

    Последние новости

    09:23

    В США назвали официальное время встречи Трампа с Зеленским

    Другие страны
    09:04

    Китай принял обновленный закон о внешней торговле

    Другие страны
    08:52

    На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

    Экология
    08:27
    Видео

    В Якутии по меньшей мере два человека погибли, провалившись под лед

    В регионе
    08:06

    Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

    Другие страны
    07:39

    Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

    Другие страны
    07:21

    В Европе ждут позитивных итогов встречи лидеров США и Украины

    Другие страны
    06:53

    Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

    Другие страны
    06:15

    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

    Другие страны
    Лента новостей