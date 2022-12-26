СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан

В Службе государственной безопасности (СГБ) проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по фактам привлечения граждан Азербайджанской Республики для создания незаконного вооруженного формирования, проведения специальной военн

В Службе государственной безопасности (СГБ) проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по фактам привлечения граждан Азербайджанской Республики для создания незаконного вооруженного формирования, проведения специальной военной подготовки за пределами страны путем привития им радикально-экстремистских религиозных идей, совершения террористических и диверсионных актов на территории различных государств под разными именами, при этом скрывая свою настоящую личность.

Как сообщает Report со ссылкой на СГБ, в ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Юсифов Талех Рашид оглу, 1967 года рождения, используя свой личный авторитет и связи, вовлекал граждан страны в незаконное вооруженное формирование "Гусейнийун", созданное на территории Исламской Республики Иран. Член незаконного вооруженного формирования под псевдонимом "Теги" занимался вопросами организации и финансирования этих преступных деяний на территории третьей страны.

Также установлено, что Талех Юсифов в начале 2016 года переехал на территорию Ирана и в составе незаконного вооруженного формирования, тайно созданного им совместно с Сафаровым Юнисом Рафиг оглу (осужден), Асадовым Ровшаном Эльчин оглу и другими лицами, принимал участие в военных учениях на территории Сирии.

Талех Юсифов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 279.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие в создании и деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством).

После проведения следственных действий было установлено, что Талех Юсифов скрывался, переехав на территорию иностранного государства, он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску.

В настоящее время расследование в рамках уголовного дела продолжается.