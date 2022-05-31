СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) изучила распространенную в социальных сетях и в СМИ информацию о странице Aztechnology в социальной сети Instagram, предлагающей отслеживание переписки пользователей в приложении WhatsApp.

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) изучила распространенную в социальных сетях и в СМИ информацию о странице Aztechnology в социальной сети Instagram, предлагающей отслеживание переписки пользователей в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте СГБ.

Сообщается, что житель Баку Аскеров Ариф Гамид оглу, 2000 года рождения, разместил на странице Aztechnology (www.instagram.com/xakkerhuseyn) объявление о предоставлении ссылки для перехвата и отслеживания переписки в WhatsApp за определенную плату. Желающие воспользоваться предлагаемой услугой перечислили денежные средства на счет банковской карты, находящийся в распоряжении Арифа Аскерова, но затем попытки этих граждан связаться с администратором страницы, не увенчались успехом.

Таким образом, Ариф Аскеров в период до 25 мая 2022 года обманным путем завладел денежными средствами 394 лиц. Он привлечен к уголовной ответственности, расследование продолжается.