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СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp

СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) изучила распространенную в социальных сетях и в СМИ информацию о странице Aztechnology в социальной сети Instagram, предлагающей отслеживание переписки пользователей в приложении WhatsApp.
Происшествия
31 мая 2022 г. 09:57
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) изучила распространенную в социальных сетях и в СМИ информацию о странице Aztechnology в социальной сети Instagram, предлагающей отслеживание переписки пользователей в приложении WhatsApp.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте СГБ.

Сообщается, что житель Баку Аскеров Ариф Гамид оглу, 2000 года рождения, разместил на странице Aztechnology (www.instagram.com/xakkerhuseyn) объявление о предоставлении ссылки для перехвата и отслеживания переписки в WhatsApp за определенную плату. Желающие воспользоваться предлагаемой услугой перечислили денежные средства на счет банковской карты, находящийся в распоряжении Арифа Аскерова, но затем попытки этих граждан связаться с администратором страницы, не увенчались успехом.

Таким образом, Ариф Аскеров в период до 25 мая 2022 года обманным путем завладел денежными средствами 394 лиц. Он привлечен к уголовной ответственности, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке DTX Whatsapp yazışmalarını ələ keçirmək istəyənləri aldadan saxta hakeri məsuliyyətə cəlb edib

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