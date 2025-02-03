В Азербайджане нейтрализована террористическая группировка

Спецслужбы Азербайджана ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями.

Спецслужбы Азербайджана ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями.

Об этом Report сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

В ходе совместной операции СГБ и МВД установлено, что ранее осужденный за участие в террористической группировке "Лесные братья" Гадир Гаджиев вступил в преступный сговор с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюльалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачыновым, Назимом Зекиевым и другими лицами. Члены группировки планировали теракты на территории Гусарского района, создали в лесном массиве, охватывающем села Хил, Джибир и Ясаб, подземные укрытия, обеспечивали снабжение этих укрытий боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими и другими средствами.

После установления местонахождения члена группировки Алипаши Камилова, была проведена операция по его задержанию в городе Гусаре. Член группировки оказал вооруженное сопротивление, бросив две ручные гранаты "РГО-78", в результате чего один из сотрудников спецподразделения получил ранения, а сам Камилов был нейтрализован.

В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир были обнаружены укрытия и тайники, где члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев были нейтрализованы путем самоподрыва взрывным устройством, которое они привели в действие.

При осмотре обнаруженных укрытий были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, такие как торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, а также два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и символика международной террористической организации.

Кроме того, в результате неотложных мер были установлены местонахождения других членов террористической группировки. Назим Закиев был обнаружен на ферме близ села Хил, а Кямран Керимханов и Ровшан Лачынов - в самом селе Хил. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

В ходе расследования были собраны доказательства, подтверждающие состав преступной группы, ее структуру, источники снабжения и планы. Установлено, что Этибар Ахмедов незаконно приобретал аммиачную селитру, торф с высокими горючими свойствами, детонаторы и огнепроводные шнуры, изготавливал самодельные взрывные устройства и хранил их в гостевом доме "Мотель" в городе Гусаре и на крыше близлежащей автомойки. Во время его действий произошел взрыв, в результате которого Ахмедов получил ранения.

Также установлены обоснованные подозрения в том, что жители Гусарского района Шерафеддин Махмудов, Этибар Ахмедов и другие участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования, снабжая его взрывчатыми веществами и другими средствами.

Члены преступной группы Этибар Ахмедов, Рахим Мирзабеков, Давид Рашидов, Шерафеддин Махмудов, Абугюль Бабаев и Эльчин Алирзаев привлечены к ответственности в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 28,214.2.1, 28,214.2.3, 28,214.2.6 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовным делам продолжаются.