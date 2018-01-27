СГБ провела операцию, задержаны сотрудники ГПС и МИД - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На основе поступившей информации о получении с прибывающих в страну иностранцев взятки во время регистрации визы и таможенного контроля, предвзятом взимании сумм, превышающих законные выплаты Службой госбезопасности и Государственной таможенной службой были проведены комплексные оперативно-технические мероприятия, были зарегистрированы многочисленные уголовные факты.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных 26 января 2018 года, были выявлены незаконные деяния 3-го секретаря визового отдела консульского управления министерства иностранных дел в международном аэропорту Халилли Элтона Закир оглу, который, злоупотребляя служебным положением, по время регистрации визы взимал с прибывающих в страну иностранцев суммы, превышающие установленные законом. Он был задержан.

Кроме того, при совершении преступления были задержаны старший лейтенант офицер-контролер аэропортовского управления контроля Государственной пограничной службы в международном аэропорту Зейналов Лятиф Фархад оглу и сержант-контролер Гасымлы Заур Талех оглу, которые без оснований под различными предлогами взимали денежные выплаты у приезжающих в страну иностранных граждан, в то время как процедуры контроля на гостаможне никакие пошлины не предусмотрены.

У названных лиц были обнаружены и изъяты иностранные купюры. Также, иностранные граждане подробно рассказали о незаконных деяниях данных лиц.

Расследование продолжается в главном следственном управлении СГБ.

Категоричные меры по предотвращению случаев, которые отрицательно влияют на имидж Азербайджанской Республики в международном мире и препятствуют туризму в стране, будут продолжаться и в будущем.