СГБ провела операцию в Хачмазе, убит террорист

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности провела комплексные оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившей информации о незаконном приобретении оружия и взрывчатки, террористических целях и планах по похищению людей гражданином Азербайджана Рагимовым Рамигом Назир оглу (1974 г.р.), который подозревается в том, что находясь в подчинении террористической организации, ведущей вооруженный конфликт на почве религиозный вражды за пределами Азербайджанской Республики, действуя как "эмир джамаата", привлекал граждан к участию в подобных вооруженных конфликтах, организовывал тайные собрания преступной организации и осуществлял ее координирование.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В ходе оперативных мероприятий по обезоруживанию и привлечению к ответственности Р.Рагимова, проводимых 25 ноября в селе Дузтахироба Хачмазского района, он не подчинился законным требованиям сдаться властям и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из оружия. Оперативная группа открыла ответный огонь из служебного оружия, в результате чего Р.Рагимов был убит.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, проводимому главным следственным управлением Службы государственной безопасности по факту терроризма, подготовки к похищению людей и т.д.