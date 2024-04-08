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СГБ: Приняты меры в отношении лиц, распространявших дезинформацию о ситуации на границе

СГБ: Приняты меры в отношении лиц, распространявших дезинформацию о ситуации на границе Служба госбезопасности (СГБ) приняла правовые меры в отношении граждан, подозреваемых в попытках вызвать искусственный ажиотаж в обществе.
Происшествия
8 апреля 2024 г. 18:01
СГБ: Приняты меры в отношении лиц, распространявших дезинформацию о ситуации на границе

Служба госбезопасности (СГБ) приняла правовые меры в отношении граждан, распространявших дезинформацию в целях вызвать искусственный ажиотаж в обществе.

Как сообщили Report в СГБ, ими являются Алиев Рашад Балага оглу (1977 г.р.) и Меликов Пярвиз Рамиз оглу (1973 г.р.).

По данным СГБ, указанные лица распространяли не соответствующую действительности информацию в соцсетях о якобы эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе, погибших и раненых среди военнослужащих азербайджанской армии, приведении в состояние боевой готовности войсковых соединений и тяжелого артиллерийского вооружения, введении комендантского часа на территории Лачынского района и пр.

"СГБ предотвратила распространение подобной дезинформации и приняла необходимые правовые меры в отношении упомянутых лиц", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ordu ilə bağlı cəmiyyətdə təşviş yaratmaq cəhdində şübhəli bilinən şəxslərə qarşı hüquqi tədbirlər həyata keçirilib

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