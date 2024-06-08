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СГБ: Некоторых посещающих Иран граждан вовлекают в торговлю наркотиками

СГБ: Некоторых посещающих Иран граждан вовлекают в торговлю наркотиками Некоторые граждане Азербайджана, посещающие Иран, бывают вовлечены в преступную деятельность по незаконному обороту наркотиков.
Происшествия
8 июня 2024 г. 15:29
СГБ: Некоторых посещающих Иран граждан вовлекают в торговлю наркотиками

Некоторые граждане Азербайджана, посещающие Иран, бывают вовлечены в преступную деятельность по незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, занимающиеся контрабандой наркотиков граждане Ирана обманным путем вовлекают в преступную деятельность граждан Азербайджана, проживающих в населенных пунктах вдоль госграницы и имеющих преимущественно низкий уровень доходов, а также других граждан Азербайджана, контактирующих с гражданами Ирана при каких-либо обстоятельствах (посещение ИРИ для медосмотров, связи с гражданами ИРИ, находящимися в тюремном заключении на территории Азербайджана, знакомство через соцсети).

В некоторых случаях преступные группировки или отдельные лица превращают своих "жертв" в наркоманов, чтоб держать их в зависимости.

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Версия на азербайджанском языке DTX: İrana səfər edən bir qisim vətəndaşlar narkotik alveri üçün fəaliyyətə sövq edilirlər

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