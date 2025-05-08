СГБ и ГПС провели совместную операцию, изъято более 30 кг наркотиков

17^30 Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию.

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию по задержанию наркокурьера.

Как сообщает Report, гражданин Азербайджана Алиев Шахрияр Вагиф оглу (1991 г.р.), вступив в сговор с лицом, проживающим за рубежом, заранее договорился о том, что после получения на территории Бейлаганского района крупной партии марихуаны, ввезенной контрабандным путем, спрячет наркотические средства в Баку.

Ш.Алиев забрал наркотики из тайника на территории села Ахмедли Бейлаганского района и был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ и ГПС.

В ходе проведенного осмотра у него была обнаружена и изъята марихуана общим весом более 30 кг.

Ш.Алиев привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК АР, и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.