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СГБ и ГПС провели совместную операцию, изъято более 30 кг наркотиков

СГБ и ГПС провели совместную операцию, изъято более 30 кг наркотиков 17^30 Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию.
Происшествия
8 мая 2025 г. 17:46
СГБ и ГПС провели совместную операцию, изъято более 30 кг наркотиков

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию по задержанию наркокурьера.

Как сообщает Report, гражданин Азербайджана Алиев Шахрияр Вагиф оглу (1991 г.р.), вступив в сговор с лицом, проживающим за рубежом, заранее договорился о том, что после получения на территории Бейлаганского района крупной партии марихуаны, ввезенной контрабандным путем, спрячет наркотические средства в Баку.

Ш.Алиев забрал наркотики из тайника на территории села Ахмедли Бейлаганского района и был задержан в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ и ГПС.

В ходе проведенного осмотра у него была обнаружена и изъята марихуана общим весом более 30 кг.

Ш.Алиев привлечен к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК АР, и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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