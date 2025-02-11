СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене

09:08

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении гражданина Азербайджана Багирова Азера Акиф оглу.

Как сообщает Report, Азер Багиров, обвиняемый в государственной измене (в шпионаже путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы), был задержан на территории Иордании в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, и доставлен в нашу страну.

Из материалов дела следует, что спецслужба иностранного государства привлекла Багирова, как гражданина Азербайджана, чтобы не раскрывать свое участие в подготовке диверсионных актов в третьих странах. Азер Багиров таким образом занимался шпионской деятельностью в пользу иностранной спецслужбы и тем самым умышленно наносил ущерб интересам Азербайджана за рубежом.

Суд избрал в отношении Багирова Азера Акиф оглу меру пресечения в виде ареста, ему предъявлены обвинения по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса.