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СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене

СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене 09:08
Происшествия
11 февраля 2025 г. 09:18
СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении гражданина Азербайджана Багирова Азера Акиф оглу.

Как сообщает Report, Азер Багиров, обвиняемый в государственной измене (в шпионаже путем оказания помощи представителям иностранной спецслужбы), был задержан на территории Иордании в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, и доставлен в нашу страну.

Из материалов дела следует, что спецслужба иностранного государства привлекла Багирова, как гражданина Азербайджана, чтобы не раскрывать свое участие в подготовке диверсионных актов в третьих странах. Азер Багиров таким образом занимался шпионской деятельностью в пользу иностранной спецслужбы и тем самым умышленно наносил ущерб интересам Азербайджана за рубежом.

Суд избрал в отношении Багирова Азера Акиф оглу меру пресечения в виде ареста, ему предъявлены обвинения по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса.

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Версия на английском языке State Security Service delivers Azer Bagirov, accused of treason, from Jordan to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке DTX dövlətə xəyanət etməkdə təqsirləndirilən Azər Bağırovu İordaniyadan Azərbaycana gətirib

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