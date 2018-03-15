СГБ Азербайджана разоблачила банду, занимавшуюся торговлей человеческими органами

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На основе поступившей информации о деятельности на территории Азербайджана транснациональной сети, занимавшейся торговлей человеческих органов вопреки требованиям закона, и, ставя граждан страны в зависимость, выдвигала против них незаконные требования, принуждая людей к трансплантации органов, Службой государственной безопасности (СГБ) возбуждено уголовное дело, ведется расследование

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, был выявлен и привлечен к уголовной ответственности гражданин Азербайджанской Республики Вахиб Фахраддин оглы Худадатов, совершивший различные преступные деяния в отношении граждан, организовавший вместе с другими лицами, в том числе гражданами зарубежных стран, куплю-продажу органов граждан Азербайджанской Республики для трансплантации за рубежом. Судом в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Лица, контактировавшие с Вахидом Худадатовым, привлечены к следствию.

Под контроль врачей взяты граждане, органы которых стали объектами купли-продажи в результате преступных деяний.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.