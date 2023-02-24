СГБ: Арестованы бухгалтер ИГИЛ и его брат

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) задержала гражданина Салахова Мирджавада Сеидага оглу по подозрению в совершении преступных действий по финансированию терроризма в качестве члена террористической организации "ИГИЛ".

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), гражданин Азербайджанской Республики Салахов Мирджавад Сейидага оглы был задержан по подозрению в совершении преступных действий, связанных с финансированием террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, Мирджавад Салахов вступил в ряды террористической организации "ИГИЛ" в городе Ракка Сирийской Арабской Республики и был направлен в специальный тренировочный лагерь.

Позже он начал работать бухгалтером в террористической организации ИГИЛ. В этот период он организовал ежемесячное обеспечение денежными средствами и продуктами питания членов террористической организации и их семьи, в том числе семьи членов группировки, погибших в вооруженных конфликтах. Мирджавад Салахов какое-то время скрывался в других странах, чтобы избежать уголовной ответственности.

Также было установлено, что Салахов Мирджавад был вовлечен в террористическую организацию ИГИЛ своим братом Салаховым Мирджалалом. Последний получил ранение в ходе военных операций, проводимых ИГИЛ в Сирии.

В рамках уголовного дела Мирджавад Салахов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами границ страны), а его брат Мирджалал Салахов 281-1.1 и 283-1.3 (вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны и участие в таких вооруженных конфликтах) УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия.