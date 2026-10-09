На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдульвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

14. Первая приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

16. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.