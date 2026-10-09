На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 09 октября, 2026
- 08:51
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Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдульвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
14. Первая приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
16. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.