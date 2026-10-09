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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2026
    • 08:51
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдульвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    14. Первая приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    16. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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