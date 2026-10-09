В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

Персональные данные порядка 14 млн пользователей японского сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket оказались скомпрометированы в результате кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение, злоумышленники получили несанкционированный доступ к системе компании.

Среди похищенной информации - имена пользователей, адреса электронной почты, банковские реквизиты и пароли.

Компания Sky Ticket подтвердила факт утечки, однако не уточнила точное число пострадавших пользователей.

В компании принесли извинения за произошедшее и направили клиентам уведомления с рекомендацией сменить пароли для защиты своих учетных записей.