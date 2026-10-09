В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 08:20
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Персональные данные порядка 14 млн пользователей японского сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket оказались скомпрометированы в результате кибератаки.
Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение, злоумышленники получили несанкционированный доступ к системе компании.
Среди похищенной информации - имена пользователей, адреса электронной почты, банковские реквизиты и пароли.
Компания Sky Ticket подтвердила факт утечки, однако не уточнила точное число пострадавших пользователей.
В компании принесли извинения за произошедшее и направили клиентам уведомления с рекомендацией сменить пароли для защиты своих учетных записей.
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