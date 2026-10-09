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    В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 08:20
    В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

    Персональные данные порядка 14 млн пользователей японского сервиса бронирования авиабилетов Sky Ticket оказались скомпрометированы в результате кибератаки.

    Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение, злоумышленники получили несанкционированный доступ к системе компании.

    Среди похищенной информации - имена пользователей, адреса электронной почты, банковские реквизиты и пароли.

    Компания Sky Ticket подтвердила факт утечки, однако не уточнила точное число пострадавших пользователей.

    В компании принесли извинения за произошедшее и направили клиентам уведомления с рекомендацией сменить пароли для защиты своих учетных записей.

    Япония Утечка данных
    Personal data of 14M users compromised in Sky Ticket cyberattack
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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