В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В ряде районов Баку в связи с ремонтными и реконструкционными работами будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 9 октября в Хатаинском районе будут проведены ремонтные работы на трансформаторном пункте напряжением 10/0,4 кВ, а в Бинагадинском районе - реконструкция воздушных линий электропередачи "Масазыр-1" и "Масазыр-2" напряжением 6 кВ.

На территории обслуживания Хатаинского управления энергоснабжения и сбыта с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена на части проспекта Гянджа и в районе школы №191.

На улице 10 Мая и в нижней части дороги Хырдалан - Бинагади, входящих в зону обслуживания Биляджарского управления энергоснабжения и сбыта, с 11:00 до 16:00 ожидаются кратковременные перебои в электроснабжении.

После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.