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    В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    • 09 октября, 2026
    • 07:58
    В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    В ряде районов Баку в связи с ремонтными и реконструкционными работами будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

    В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 9 октября в Хатаинском районе будут проведены ремонтные работы на трансформаторном пункте напряжением 10/0,4 кВ, а в Бинагадинском районе - реконструкция воздушных линий электропередачи "Масазыр-1" и "Масазыр-2" напряжением 6 кВ.

    На территории обслуживания Хатаинского управления энергоснабжения и сбыта с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена на части проспекта Гянджа и в районе школы №191.

    На улице 10 Мая и в нижней части дороги Хырдалан - Бинагади, входящих в зону обслуживания Биляджарского управления энергоснабжения и сбыта, с 11:00 до 16:00 ожидаются кратковременные перебои в электроснабжении.

    После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.

    ОАО Азеришыг Ограничения подачи электроэнергии
    Bu gün Bakının bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq
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