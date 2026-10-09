Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа прекратить операции иммиграционной службы в городе
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 07:25
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен потребовать от президента США Дональда Трампа прекратить операции Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в городе после стрельбы с участием ее сотрудников.
Как передает Report, об этом Мамдани написал в социальной сети X.
"Когда мы поговорим с президентом, я потребую, чтобы он положил конец всем операциям ICE по обеспечению правопорядка в нашем городе. Я не потерплю, чтобы агенты ICE терроризировали наших жителей", - заявил мэр.
Ранее в районе Бронкс сотрудники ICE открыли огонь по разыскиваемому мужчине, ранив его. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. В ходе инцидента также пострадали двое сотрудников иммиграционной службы.
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