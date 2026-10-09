İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Nyu-York meri Trampdan şəhərdə immiqrasiya xidmətinin əməliyyatına son qoymağı tələb edəcək

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 08:57
    Nyu-York meri Trampdan şəhərdə immiqrasiya xidmətinin əməliyyatına son qoymağı tələb edəcək

    Nyu-York meri Zöhran Mamdani ABŞ Prezidenti Donald Trampdan şəhərdə İmmiqrasiya və Gömrük Nəzarətinin (ICE) əməkdaşlarının iştirak etdiyi atışmadan sonra xidmətin əməliyyatlarına son qoymağı tələb etmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, Mamdani bu barədə "X" sosial şəbəkəsində saytında yazıb.

    "Prezidentlə danışanda ondan şəhərimizdə ICE-nin asayişin bərpası ilə bağlı bütün əməliyyatlarına son qoymasını tələb edəcəyəm. ICE agentlərinin sakinlərimizi terror etməsinə dözməyəcəyəm", - mer bildirib.

    Bir müddət əvvəl ICE əməkdaşları Bronksda axtarışda olan bir kişiyə atəş açaraq onu yaralayıblar. Zərəçəkən xəstəxanaya yerləşdirilib, həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hadisə zamanı immiqrasiya xidmətinin iki əməkdaşı da yaralanıb.

    Zöhran Mamdani Donald Tramp İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi Xidməti
    Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа прекратить операции иммиграционной службы в городе
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:31
    Foto

    Azərbaycanın ilboyu turizm imkanları Türkiyənin dörd şəhərində təqdim olunub

    Turizm
    10:29

    Anar Bağırov: Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişaf edir

    Xarici siyasət
    10:27

    "Bolonya" italiyalı müdafiəçi Matteo Darmianla müqavilə bağlayıb

    Futbol
    10:26

    Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır

    Xarici siyasət
    10:25

    İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona qədər genişləndirməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    10:20

    Prezident: Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-də sədrliyi öz üzərinə götürməyə hazırdır

    Digər
    10:19

    İlham Əliyev: Laçında keçirilən tədbirlər bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    10:18

    Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilib

    Sosial müdafiə
    10:17

    Azərbaycan XİN Uqandanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti