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    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2026)

    Финансы
    • 09 октября, 2026
    • 08:54
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    102,71

    - 1,51

    41,86

    WTI (долл/барр)

    90,29

    - 1,20

    32,87

    Золото (долл/унция)

    4 208,40

    51,40

    - 132,70

    Индексы

    Dow-Jones

    51 231,64

    51,77

    3 168,35

    S&P 500

    7 765,36

    - 36,41

    919,86

    Nasdaq

    27 193,34

    - 345,35

    3 951,35

    Nikkei

    69 042,11

    - 993,60

    18 702,63

    Dax

    24 806,97

    - 297,39

    316,56

    FTSE 100

    10 441,60

    - 16,90

    510,22

    CAC 40 INDEX

    7 729,69

    - 39,52

    - 419,81

    Shanghai Composite

    3 811,90

    - 30,29

    - 156,94

    Bist 100

    12 213,58

    90,64

    952,06

    RTS

    852,17

    - 9,53

    - 261,96

    Валюта

    USD/EUR

    1,1227

    0,0000

    - 0,0518

    USD/GBP

    1,3441

    0,0000

    - 0,0032

    JPY/USD

    158,1000

    0,2200

    1,6500

    RUB/USD

    85,3668

    0,1300

    6,6168

    TRY/USD

    49,3423

    0,0800

    6,3861

    CNY/USD

    6,6975

    - 0,0100

    - 0,2915
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.10.2026)
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