Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.10.2026)
Финансы
- 09 октября, 2026
- 08:54
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
102,71
|
- 1,51
|
41,86
|
WTI (долл/барр)
|
90,29
|
- 1,20
|
32,87
|
Золото (долл/унция)
|
4 208,40
|
51,40
|
- 132,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 231,64
|
51,77
|
3 168,35
|
S&P 500
|
7 765,36
|
- 36,41
|
919,86
|
Nasdaq
|
27 193,34
|
- 345,35
|
3 951,35
|
Nikkei
|
69 042,11
|
- 993,60
|
18 702,63
|
Dax
|
24 806,97
|
- 297,39
|
316,56
|
FTSE 100
|
10 441,60
|
- 16,90
|
510,22
|
CAC 40 INDEX
|
7 729,69
|
- 39,52
|
- 419,81
|
Shanghai Composite
|
3 811,90
|
- 30,29
|
- 156,94
|
Bist 100
|
12 213,58
|
90,64
|
952,06
|
RTS
|
852,17
|
- 9,53
|
- 261,96
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1227
|
0,0000
|
- 0,0518
|
USD/GBP
|
1,3441
|
0,0000
|
- 0,0032
|
JPY/USD
|
158,1000
|
0,2200
|
1,6500
|
RUB/USD
|
85,3668
|
0,1300
|
6,6168
|
TRY/USD
|
49,3423
|
0,0800
|
6,3861
|
CNY/USD
|
6,6975
|
- 0,0100
|
- 0,2915
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.10.2026)
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