СГБ: Арестовано лицо, совершившее мошенничество в отношении участников Отечественной войны

Арестовано лицо, совершившее мошенничество в отношении участников Отечественной войны.

Арестовано лицо, совершившее мошенничество в отношении участников Отечественной войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ).

На основании поступившей информации о многочисленных фактах мошенничества в отношении участников Отечественной войны и хищения их материальных средств 25 июля 2022 года Службой госбезопасности было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что гражданин Азербайджана Алиев Эльвин Фирудин оглу, 1987 г.р., собирал в интернете информацию о лицах, принимавших участие в Отечественной войне, а затем звонил уполномоченным лицам местных органов исполнительной власти на территории проживания ветеранов, и, представившись завотделом в Администрации президента Азербайджана, под видом предоставления единовременной материальной помощи через них устанавливал связь с ветеранами.

Таким образом, он позвонил Бакарову Рустаму Ильхам оглу, Софиеву Васифу Юсиф оглу, Алиеву Вусалу Фархад оглу, Гулузаде Исраилу Хикмет оглу, Азимзаде Эмину Алхас оглу, Мамедову Мухаммеду Рамиз оглу и другим участникам Отечественной войны, и, сообщив им о выделении единовременной материальной помощи со стороны государства, просил переслать ему деньги для открытия банковских счетов в целях начисления материальной помощи и других текущих расходов.

Эльвину Алиеву было предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга лиц, пострадавших от преступных деяний Эльвина Алиева.