Сеть маркетов Rahat прокомментировала информацию об избиении совершившего кражу лица - ВИДЕО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сеть маркетов Rahat прокомментировала распространенную на некоторых сайтах информацию об избиении лица, совершившего кражу в магазине.

Как сообщили Report в сети маркетов, написанное об избиении совершившего кражу лица не соответствует действительности: "Этот человек взял из магазина 19 плиток шоколада Alpen Gold. Когда он пытался выйти, спрятав шоколад, наши сотрудники пригласили его внутрь магазина. Однако неизвестный попытался сбежать. Инцидент произошел вечером, после наступления сумерек. Убегавший упал в темноте. При падении у него была повреждена надбровная дуга. То есть избиение этого лица сотрудниками маркета невозможно. Потому что сотрудникам охраны маркета Rahat строго запрещено кого-либо бить".

В сети маркетов сообщили, что этот человек был передан сотрудникам 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции: "Есть видеокадры, доказывающие это".