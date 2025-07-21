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Съемочная группа Haber Global попала под обстрел в Сирии

Съемочная группа Haber Global попала под обстрел в Сирии Съемочная группа турецкого телеканала Haber Global попала под обстрел вблизи сирийского города Эс-Сувейда.
Происшествия
21 июля 2025 г. 17:59
Съемочная группа Haber Global попала под обстрел в Сирии

Съемочная группа турецкого телеканала Haber Global попала под обстрел вблизи сирийского города Эс-Сувейда.

Как сообщает Report, корреспондент телеканала Мехмет Алтунышик и оператор Алперен Улукуш оказались в самом эпицентре вооруженного противостояния. Журналисты готовили репортаж о ситуации в регионе, когда начался обстрел позиций сирийской армии.

Военнослужащие сирийских правительственных войск незамедлительно открыли ответный огонь по нападавшим.

Однако безопасность в районе до сих пор полностью не обеспечена. По этой причине сотрудники Haber Global были вынуждены покинуть территорию.

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Версия на английском языке Turkish journalists at risk during attack on Syrian forces near Sweida
Версия на азербайджанском языке Suriyada “Haber Global”ın əməkdaşları çətin vəziyyətlə üzləşiblər

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