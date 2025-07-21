Съемочная группа Haber Global попала под обстрел в Сирии

Съемочная группа турецкого телеканала Haber Global попала под обстрел вблизи сирийского города Эс-Сувейда.

Съемочная группа турецкого телеканала Haber Global попала под обстрел вблизи сирийского города Эс-Сувейда.

Как сообщает Report, корреспондент телеканала Мехмет Алтунышик и оператор Алперен Улукуш оказались в самом эпицентре вооруженного противостояния. Журналисты готовили репортаж о ситуации в регионе, когда начался обстрел позиций сирийской армии.

Военнослужащие сирийских правительственных войск незамедлительно открыли ответный огонь по нападавшим.

Однако безопасность в районе до сих пор полностью не обеспечена. По этой причине сотрудники Haber Global были вынуждены покинуть территорию.