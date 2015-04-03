​Семьям погибших в Охотском море выплатят по миллиону рублей

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Власти Сахалина выплатят из резервного фонда области по 1 млн. рублей семьям погибших и по 200 тыс. рублей семьям спасенных моряков с траулера "Дальний Восток", затонувшего в Охотском море.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости в пятницу представитель правительства региона Алексей Баяндин.

"Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, а семьям пострадавших — по 200 тыс. рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда области. Кроме того, будет оказана точечная поддержка семьям членов экипажа, находящимся в сложной жизненной ситуации", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, власти занимаются сбором одежды и обуви для пострадавших моряков.

Напомним, в списке членов экипажа траулера "Дальний Восток" значатся 7 азербайджанцев.