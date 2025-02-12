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Семь человек, находящихся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан

Семь человек, находящихся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан Семь человек, находящихся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан.
Происшествия
12 февраля 2025 г. 18:34
Семь человек, находящихся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан

Семь человек, находящихся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Саида Азер оглу, Оруджова Артура Шаир оглу, Алиева Эмиля Ахлиман оглу, Дехгани Заура Ахмед оглу, Сафарли Нахида Расим оглу, Микаиллы Адиля Натиг оглу и Мамедова Эльмира Имамверди оглу были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении этими лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, и они были объявлены в международный розыск за уклонение от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş yeddi şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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