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Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном, прокурор потребует наказания

Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном, прокурор потребует наказания Сегодня продолжится суд над Хачатуряном Вагифом Черкезовичем, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.
Происшествия
7 ноября 2023 г. 07:40
Сегодня состоится очередное заседание суда над Вагифом Хачатуряном, прокурор потребует наказания

Сегодня продолжится суд над Хачатуряном Вагифом Черкезовичем, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как передает Report, судебное заседание пройдет под председательством председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Уголовное дело будет рассмотрено в административном здании Ясамальского районного суда.

В процессе выступят Государственные обвинители - старший помощник генерального прокурора, государственный советник юстиции 3-го ранга Мугаддас Султанов и советник юстиции Джовдат Мехралиев. Прокурор потребует наказания обвиняемого.

Отметим, что на состоявшемся 6 ноября процессе было объявлено, что судебное следствие по уголовному делу В.Хачатуряна завершено.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвиняется в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских вооруженных формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. Жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля этого года был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

22 сентября этого года обвиняемому Вагифу Хачатуряну было вновь предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а 29 сентября предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Vaqif Xaçatryanın növbəti məhkəməsi keçiriləcək, prokuror cəza istəyəcək

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