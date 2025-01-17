В судебном комплексе в Говсанах начинаются процессы по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня начнется суд над обвиняемыми в военных преступлениях армянскими сепаратистами

Сегодня в Баку начинаются судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе т.н. "госминистра" сепаратистов Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, судебные заседания будут проходить в Бакинском судебном комплексе в поселке Говсан Сураханского района столицы.

Сначала состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна, Гарика Мартиросяна, Меликсета Пашаяна, Давита Аллахвердяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Василия Бегларяна и Эрика Газаряна.

Суд рассмотрит дело по 2 548 эпизодам.

1389 уголовных дел, расследованных в Генеральной прокуратуре и различных следственных органах Азербайджана, касающихся части совершенных преступлений в период с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство. К расследованию были привлечены следователи Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

В соответствии с периодами их участия в преступном сообществе эти лица обвиняются по следующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики: 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

Каждый из них был обеспечен правом на защиту, использование языка, которым владеет, и другими процессуальными правами.

В 15:00 также состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

Варданяну предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и других статей Уголовного кодекса АР.

Оба дела находятся в производстве председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.