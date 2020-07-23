Сброшенный армянами снаряд упал на посевную территорию в Дондар Гушчу

В Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) из службы "102" МВД поступила информация о снаряде, упавшем на территорию села Дондар Гучшу в Товузском районе

В Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) из службы "102" МВД поступила информация о снаряде, упавшем на территорию села Дондар Гучшу в Товузском районе.

Как сообщили Report в ANAMA, 22 июля специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района были направлены на территорию с соблюдением мер безопасности и осмотрели посевную территорию.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий, специалистами агентства были обнаружены остатки 122-мм артиллерийских снарядов (ОФ-56-1), выпущенные армянскими вооруженными силами.

Взрыватель снаряда (РГМ-2) находился на снаряде и поэтому он был обезврежен на месте 23 июля.

На территории в 50 кв.м вокруг найденных боеприпасов был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не зафиксировано.