Сбитый в Баку автомобилем мужчина скончался в больнице

26 августа, 2017 15:16

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сбитый в Баку автомобилем мужчина скончался в больнице спустя 2 дня. Как сообщает Report, информация распространена министерством внутренних дел. 23 августа в 17:00 на территории Наримановского района житель города Баку Джошгун Рзаев на управляемом им автомобиле марки "Форд" сбил столичного жителя Сахавата Гулиева. Доставленный в больницу пешеход скончался 25 августа. Расследование ведется Наримановским районным управлением полиции.