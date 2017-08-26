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    Сбитый в Баку автомобилем мужчина скончался в больнице

    Расследование ведется Наримановским районным управлением полиции

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сбитый в Баку автомобилем мужчина скончался в больнице спустя 2 дня.

    Как сообщает Report, информация распространена министерством внутренних дел.

    23 августа в 17:00 на территории Наримановского района житель города Баку Джошгун Рзаев на управляемом им автомобиле марки "Форд" сбил столичного жителя Сахавата Гулиева. Доставленный в больницу пешеход скончался 25 августа.

    Расследование ведется Наримановским районным управлением полиции.

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