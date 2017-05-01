Сбитый два дня назад машиной в Джалилабаде 11-летний мальчик умер в больнице

Джалилабад. 1 мая. REPORT.AZ/ Сбитый в Джалилабаде два дня назад автомобилем 11-летний ребенок скончался в больнице.

Как сообщает аранское бюро Report, врачам не удалось спасти сбитого 29 апреля автомобилем и помещенного в Билясуварскую центральную районную больницу 11-летнего Эльвина Гахраман оглу Мусеибова.

Отметим, что 29 апреля на пролегающем через село Оджаглы отрезке магистральной дороги Алят-Астара жителя села Гаразенджир 11-летнего Эльвина Гахраман оглу Мусеибова сбил автомобиль. Пострадавшего доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Из-за кровоизлияния в мозг, Э.Мусеибова поместили в Билясуварскую центральную районную больницу, где есть аппарат для проведения томографии.

По факту ведется расследование.