МВД: Сбитые автомобилем на Абшероне отец и дочь позже были зарезаны

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сбитые автомобилем на Абшероне отец и дочь позже были зарезаны ножом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

Отмечается, что 9 сентября в 23 часа на территории поселка Сулутепе Абшеронского района неизвестный водитель за рулем автомобиля марки "Mercedes" врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль "ВАЗ-2107" жителя столицы Аллахверди Асадова, а затем нанес находящимся рядом А. Асадову и его дочери Самире смертельные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД, Управления полиции Абшеронского района и сотрудников отделения полиции Кюрдемирского района на территории поселка Мушвиг был задержан подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта житель Баку Сахиб Гаджиев.