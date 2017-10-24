Сбитая в Евлахе женщина скончалась

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Евлах. 24 октября. REPORT.AZ/ Сбитая 6 дней назад автомобилем в Евлахе и получившая тяжелые травмы женщина скончалась в больнице.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария произошла 18 октября на пролегающем через село Салахлы отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

Местная жительница Гасымова Тезегюль Джафар гызы 1954 г.р. вышла на дорогу автомобиля марки "ВАЗ-21099".

Помещенная в больницу с тяжелыми травмами женщина сегодня скончалась. Отмечается, что она была душевнобольной.

Отметим, что Т.Гасымова являлась вынужденной переселенкой из Кельбаджарского района.