Сбежавший из России в Азербайджан человек был застрелен в Масаллы

Масаллы. 23 марта. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе в результате вооруженного инцидента один человек получил тяжелые ранения.
Как передает Южное бюро Report, житель села Гызлавар Агаев Агаддин Нуру оглы 1953 г.р. был доставлен в Центральную больницу Масаллинского района с огнестрельными ранениями.
Во время хирургической операции из его тела были извлечены 4 пули.
Сообщается, что инцидент произошел на почве конфликта. Отмечается, что пострадавший был в раздоре с некоторыми лицами и по этой причине сбежал в Азербайджан. Однако, эти лица,преследуя его, застрелили в Масаллы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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