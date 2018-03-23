 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сбежавший из России в Азербайджан человек был застрелен в Масаллы

    Пострадавший был в раздоре с некоторыми лицами в России

    Масаллы. 23 марта. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе в результате вооруженного инцидента один человек получил тяжелые ранения.

    Как передает Южное бюро Report, житель села Гызлавар Агаев Агаддин Нуру оглы 1953 г.р. был доставлен в Центральную больницу Масаллинского района с огнестрельными ранениями.

    Во время хирургической операции из его тела были извлечены 4 пули.

    Сообщается, что инцидент произошел на почве конфликта. Отмечается, что пострадавший был в раздоре с некоторыми лицами и по этой причине сбежал в Азербайджан. Однако, эти лица,преследуя его, застрелили в Масаллы.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi