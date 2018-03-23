Сбежавший из России в Азербайджан человек был застрелен в Масаллы

Масаллы. 23 марта. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе в результате вооруженного инцидента один человек получил тяжелые ранения.

Как передает Южное бюро Report, житель села Гызлавар Агаев Агаддин Нуру оглы 1953 г.р. был доставлен в Центральную больницу Масаллинского района с огнестрельными ранениями.

Во время хирургической операции из его тела были извлечены 4 пули.

Сообщается, что инцидент произошел на почве конфликта. Отмечается, что пострадавший был в раздоре с некоторыми лицами и по этой причине сбежал в Азербайджан. Однако, эти лица,преследуя его, застрелили в Масаллы.

По факту ведется расследование.