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    В Баку водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП

    По факту сотрудниками Низаминского районного управления полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил ребенка.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, ДТП произошло 6 сентября примерно в 17:00 на территории Низаминского района.

    Согласно информации, неизвестный водитель на автомобиле марки Daewoo сбил Милану Магеррамову. Девочке была оказана первая медицинская помощь в больнице, после чего она была выписана домой. 

    По факту сотрудниками Низаминского районного управления полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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