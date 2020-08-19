Самозванец в полицейской форме обманул женщину на 75 тыс. 500 манатов

Жалобщица Г.Мурадова сообщила Report, что некий Ширинов Вугар Агамирза оглу воспользовался ее доверием и завладел принадлежащими ей деньгами на сумму 70 тыс. манатов

В Баку женщина стала жертвой мошенничества.

Жалобщица Г.Мурадова сообщила Report, что некий Ширинов Вугар Агамирза оглу воспользовался ее доверием и завладел принадлежащими ей деньгами на сумму 70 тыс. манатов.

По словам женщины, она познакомилась с В.Шириновым в конце 2018 года. Мужчина пообещал жениться на ней:

"Вугар рассказал мне, что работал оперуполномоченным в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, сначала капитаном, а затем дослужился до майора. На встречи со мной он тоже приходил в полицейской форме.

Он сказал мне, что является членом семьи шехида, поэтому может по дешевке приобрести социальное жилье. Он постепенно получил от меня 36 тыс. манатов, пообещав приобрести социальное жилье.

Г.Мурадова отметила, что В.Ширинов не ограничился этим:

"Затем он выразил желание приобрести мой автомобиль марки Hummer за 25 тыс. манатов. Я согласилась, но через некоторое время он сказал, что у машины проблемы с двигателем, и попросил у меня нотариальную доверенность, чтобы решить эту проблему. Я поступила как он сказал. Но затем я выяснила, что он продал машину другому человеку, и Hummer заложен в ломбарде".

Жалобщица сообщила, что В.Ширинов обманул ее в третий раз, пообещав устроить ее брата на работу в посольство Турции:

"Чтобы устроить брата на работу, я дала ему в общей сложности 15 тыс. манатов в июне. После этого он пропал с концами, не отвечал на звонки. Выяснилось, что мы не единственные жертвы Вугара. Также мы узнали, что он женат".

По словам Г.Мурадовой, она сумела дозвониться до Вугара, хотя он часто менял номера:

"Он сказал, что ничего мне не должен. После того, как я сказала, что у меня на руках видео, аудиозаписи и фотографии, он стал угрожать мне. Пишет мне через различные профили в Instagram, зовет встретиться, говорит, что убьет. Полагаю, что его беспокоят доказательства, имеющиеся у меня в телефоне, и он хочет, чтобы они были уничтожены. Дело дошло до того, что я обратилась в 5-ое отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района".

Жалобщица отметила, что В.Ширинов действует заодно с женщиной по имени Гюлюстан Агаева:

"Он представил мне эту женщину как свою мать, якобы она должна была сосватать меня. Сейчас он живет вместе с этой женщиной. Не раз эта женщина звонила мне и просила не жаловаться на Вугара, обещая решить проблему".

В конце Г.Мурадова добавила, что обратилась в территориальное управление полиции по факту мошенничества на общую сумму 75 500 манатов:

"В отделе сообщили, что так как В.Ширинов выдавал себя за полицейского, управление полиции расследует данный вопрос, и мне сообщат дополнительную информацию".

Report пытался связаться с Вугаром Шириновым и Гюлюстан Агаевой, но дозвониться до них не удалось. В МВД на запрос нашего сайта сказали, что дадут информацию по окончании расследования.