    Самолет, следовавший в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Баку

    Происшествия
    • 28 сентября, 2025
    • 09:18
    Самолет, следовавший в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Баку

    Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад – Стамбул, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

    Как передает Report, воздушное судно Airbus A321 благополучно приземлилось в Бакинском аэропорту в 08:30 по местному времени. Пассажиру была незамедлительно оказана неотложная медицинская помощь, его состояние находится под контролем специалистов.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в полном соответствии с международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную поддержку авиакомпаниям и пассажирам в любых нештатных ситуациях.

