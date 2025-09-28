Самолет, следовавший в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Баку
Происшествия
- 28 сентября, 2025
- 09:18
Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Ашхабад – Стамбул, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.
Как передает Report, воздушное судно Airbus A321 благополучно приземлилось в Бакинском аэропорту в 08:30 по местному времени. Пассажиру была незамедлительно оказана неотложная медицинская помощь, его состояние находится под контролем специалистов.
Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в полном соответствии с международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную поддержку авиакомпаниям и пассажирам в любых нештатных ситуациях.
