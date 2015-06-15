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    ​Самолет, следовавший в Нахчыван, из-за неисправности вернулся в Баку

    Пассажиры в ближайшее время будут отправлены в Нахчыван резервным самолетом

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ 15 июня 2015 года самолет "Boeing-757", выполняющий рейс AHY-255 по маршруту Баку-Нахчыван, по причине отказа одного из двигателей вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", в 19:21 по местному времени посадка прошла благополучно, в штатном режиме.

    Пассажиры вернувшегося самолета в ближайшее время будут отправлены в Нахчыван резервным самолетом.

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