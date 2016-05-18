Самолет азербайджанской авиакомпании Silkway потерпел крушение, есть погибшие - ДОПОЛНЕНО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Самолет, принадлежащий азербайджанской авиакомпании Silkway, потерпел крушение в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, инцидент произошел несколько часов назад в Афганистане.

Грузовой самолет АН-12 потерпел крушение при взлете.

Согласно предварительной информации, двое из членов экипажа (граждане Украины. - Ред.) находятся в тяжелом состоянии, остальные погибли.

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Согласно сообщению Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана, примерно в 18-30 по бакинскому времени поступила информация, что при вылете из аэропорта Двайер произошло авиационное происшествие.

Арендованный самолет управлялся интернациональным экипажем, в состав которого входят гражданин Узбекистана (капитан), три гражданина Украины и пять граждан Азербайджана.

Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана создана комиссия по раследованию данного происшествия. В настоящее время идет процесс согласования с авиционными властями Афганистана вылета 19 мая представителей комиссии на место происшествия для расследования причин инцидента.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолёт, активно применялся в военных целях, чрезвычайных ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, также для пассажирских и грузовых перевозок.