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    ​Самолет МЧС отправился в Туркменистан за телом, предположительно принадлежащем азербайджанскому нефтянику

    Тело предположительно принадлежит одному из нефтяников, пропавших вез вести во время аварии на месторождения Гюнешли

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отправился в Туркменистан, чтобы доставить в Баку найденное тело. Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС.

    Так, по первоначальным предположениям, найденное 18 апреля у берегов Каспийского моря тело принадлежит одному из нефтяников, пропавших вез вести во время аварии на морском основании №10 месторождения "Гюнешли".

    "В связи с этим самолет МЧС типа BE-200ÇS со следственной группой на борту отправился в Туркменистан для опознания тела и доставки его в республику", - сообщили в министерстве. 

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