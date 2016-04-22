​Самолет МЧС отправился в Туркменистан за телом, предположительно принадлежащем азербайджанскому нефтянику

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отправился в Туркменистан, чтобы доставить в Баку найденное тело. Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС.

Так, по первоначальным предположениям, найденное 18 апреля у берегов Каспийского моря тело принадлежит одному из нефтяников, пропавших вез вести во время аварии на морском основании №10 месторождения "Гюнешли".

"В связи с этим самолет МЧС типа BE-200ÇS со следственной группой на борту отправился в Туркменистан для опознания тела и доставки его в республику", - сообщили в министерстве.